O valor apreendido e o cabo eleitoral foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Campos. Divulgação

Por Bertha Muniz

CAMPOS - Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) apreenderam no distrito de Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, a quantia de R$ 38,5 mil em espécie, na casa de um cabo eleitoral que, segundo fiscais do TRE, é ligado ao candidato a prefeito Dr. Bruno Calil e ao candidato a vereador Marquinhos Bacellar, ambos do partido Solidariedade.

Publicidade



O suspeito, Leandro Soares, está sendo ouvido na sede da Polícia Federal de Campos. Ele se identificou como fotógrafo e afirmou ter costume de guardar dinheiro em sua residência. Na agenda do candidato Dr.Bruno (SD), para esta quarta-feira (11), seu último compromisso está marcado para acontecer em Morro do Coco, onde Calil irá se reunir com lideranças locais.



A fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral realiza nesta quarta-feira (11) busca e apreensão de propaganda eleitoral irregular e suspeita em outros locais do município. Buscas também foram realizadas na casa da mãe de Leandro e de uma vizinha. Nesta semana, Leandro Soares foi notificado pela Justiça Eleitoral para retirar fake news do seu perfil no Facebook contra a candidatura de Wladimir Garotinho (PSD).

Publicidade



*Matéria em atualização