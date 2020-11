Wladimir Garotinho e Frederico Paes, candidatura impugnada pelo TRE-RJ. Divulgação'

Por Bertha Muniz

Publicado 13/11/2020 19:58





CAMPOS- O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) decidiu manter a impugnação do empresário Frederico Paes (MDB), candidato a vice prefeito na chapa de Wladimir Garotinho (PSD), na disputa pela prefeitura de Campos do Goytacazes (RJ).



Por meio de nota, a assessoria do candidato afirmou tranquilidade e disse que Wladimir está com registro deferido pela Justiça e com o seu nome inseminado nas urnas eletrônicas. Apesar da Corte ter formado maioria na decisão ainda cabe recurso da campanha no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, com o prazo de substituição de vice encerrado, a deliberação pode abranger toda a chapa.

Até a noite desta sexta-feira (13), a situação de Garotinho e Frederico no Divulgacand, site do TSE que mostra a situação das candidaturas, aparecia como indeferido com recurso. O candidato a vice-prefeito Frederico Paes é alvo de um pedido de impugnação movido pelo grupo do candidato Dr. Bruno Calil (SD).

Na ação, a coligação Nova Força argumenta que o empresário não se desincompatibilizou da presidência do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Estabelecimentos de Serviço de Saúde da Região Norte Fluminense (SindhNorte) e da direção do Hospital dos Plantadores de Cana dentro do prazo legal.

No final de outubro, o TRE-RJ indeferiu, por 5 votos a 1, a candidatura do empresário.

Os advogados de Wladimir Garotinho afirmaram que a decisão não afeta sua campanha e que TRE-RJ, mudou entendimento da primeira instância e indeferiu o registro de seu vice Frederico Paes, por prazos de desincompatibilização. A assessoria jurídica cita que não há risco de, caso eleito, Wladimir Garotinho não tomar posse ou ser afastado do cargo, porque há entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) favorável ao deferimento do registro do vice-prefeito e, além do mais, de que o titular da chapa não pode ser alcançado nesses casos.



Candidatura anulada sub judice



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta semana a atualização dos seus aplicativos para que os eleitores acompanhem a contagem dos votos da eleição do próximo domingo (15).



Nele, Wladimir Garotinho aparece com a inscrição “anulada sub judice”.