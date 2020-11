Cidade tem o maior colégio eleitoral do interior do estado. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/11/2020 17:56 | Atualizado 14/11/2020 18:00





CAMPOS - As eleições em Campos dos Goytacazes, cidade com o maior colégio eleitoral do interior do estado, chegaram à uma reta final emocionante. Após a impugnação do empresário Frederico Paes (MDB), candidato a vice prefeito na chapa de Wladimir Garotinho (PSD), na disputa pela prefeitura, a chapa foi indeferida, ao longo da semana.



Porém, neste sábado (14), uma reviravolta fez com que o nome de Wladimir passasse a constar imediatamente no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) como deferido, após decisão de primeira instância.



Wladimir é filho dos ex-governadores do estado, Anthony Garotinho e Rosinha Matheus. Em 2018, ele se candidatou para deputado federal pelo estado do Rio e elegeu com quase 40 mil votos. Outro candidato que teve problemas com a Justiça foi Dr Bruno Calil (Solidariedade).

O Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) pedindo a impugnação da chapa formada Bruno Calil (SD) e Pastor Éber Silva (DEM) por abuso de poder político e econômico.

O promotor público eleitoral José Luiz Pimentel Batista entendeu que o ex-comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar de Campos (8º BPM), tenente-coronel Fabiano Santos (PSL), teria usado seu cargo público para favorecer a candidatura do médico à Prefeitura de Campos. O militar Fabiano Santos seria vice-prefeito da chapa de Caio Viana (PDT), mas retirou sua candidatura e foi substituído por Gilmara Gomes.



“Da análise dos documentos que foram apresentados a este órgão de execução é possível constatar que o 3º representado (Fabiano Santos), de fato, tem utilizado seu cargo público para apoiar e angariar votos para os outros representados (Bruno Calil e Éber Silva), tendo, inclusive, gravado vídeo com propaganda explícita aos mesmos, onde, na legenda, aparece sua identificação como tenente-coronel, deixa claro a exposição da sua imagem institucional”, argumentou o MPE.





Agenda

Dos 10 candidatos à prefeitura de Campos, apenas três divulgaram seus compromissos no último dia de campanha. Alexandre Tadeu Tô Contigo, cumpriu isolamento domiciliar por estar com Covid-19. Nathália Soares (PSOL) se reuniu com a coordenação da campanha e têm duas lives programadas. Odisséia Carvalho, do PT, fez panfletagem no Pelourinho e participou de uma carreata com candidato a vereador Gilberto em Travessão.



Maior número de eleitores do interior



Ao todo, são 360.627 eleitores aptos a votar em Campos, que, de acordo com as pesquisas, deverá ter segundo turno para prefeito. Cada região parece uma cidade. Alguns destes bairros e distritos possuem mais eleitores do que muitos municípios do Estado. É o caso da região de Guarus, onde estão exatos 94.352 eleitores, um contingente eleitoral maior do que Rio das Ostras (83.760 eleitores) e Itaperuna (74.471).

A Baixada Campista conta com 57.317 eleitores, maior do que o contingente de Rio Bonito, com 45.114 votantes. O norte do município de Campos soma 32.847 eleitores, maior colégio eleitoral do que o de Bom Jesus do Itabapoana, com 30.453.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alegando economia de gastos, decidiu reduzir para quatro as zonas eleitorais de Campos. Os 360.627 eleitores estão distribuídos da seguinte forma: a maior zona eleitoral é a 75ª (Baixada), com 110.425 eleitores; a segunda, a 76ª (Guarus), com 96.574; a terceira é a 98ª ZE (Do Centro até o Parque Nova Brasília), com 91.662 eleitores; e a quarta, a 129ª zona eleitoral (Parque Aurora, Turf, Jóquei, Califórnia, Penha, entre outros), com 61.966 pessoas aptas a votar.





Com cerca de 510 mil habitantes distribuídos em 4.026 km², Campos está entre os 10 mais populosos do interior brasileiro.







Relembre o perfil dos candidatos à prefeitura de Campos:

Caio Vianna (PDT) – 12



Caio Vianna nasceu, em 1988, e foi criado em Campos, é programador de sistemas e empresário do ramo de Tecnologia da Informação. Está se formando em Gestão Pública pela Estácio e preside o PDT municipal há 5 anos. Atuou como assessor parlamentar no gabinete de Arnaldo Vianna, na Câmara dos Deputados. Nas eleições de 2018, tornou-se primeiro suplente de deputado federal. Concorreu ao cargo de prefeito em 2016, quanto obteve 31.360 votos. Concorreu ao cargo de deputado federal, com 21.017 votos.



Claudio Rangel (PMN) - 33





Cláudio Rangel, de 72 anos, é empresário e atua há mais de 30 em uma empresa de assistência familiar com sede em Campos e em outras cidades do Norte Fluminense. Esta é a primeira vez que ele se candidata a um cargo político na cidade. Em 1996, Cláudio se candidatou ao cargo de prefeito de São João da Barra, mas ficou em terceiro lugar na disputa eleitoral. Seu candidato a vice é Coronel Almir Porto (PMN).



Dr. Bruno Calil (Solidariedade) - 77



Bruno Calil tem 37 anos é médico, atua como clínico geral há nove anos. Ele é servidor público do município de Cardoso Moreira e também já atuou como médico em unidades básicas de saúde no interior de Campos. Seu candidato a vice é Pastor Elber Silva (DEM).



Jonathan Paes (PMB) - 35



Jonathan Paes tem 33 anos, é construtor civil e se candidata pela primeira vez a um cargo na carreira política. Seu candidato a vice é Constantino Ferreira (PMB).



Odisseia (PT) - 13



Odisséia tem 56 anos, atuou como professora da rede pública estadual por quase 15 anos. Na carreira política, foi vereadora por um mandato em Campos, de 2009 a 2012. Seu candidato a vice é Jorge Machado (PT).



Professora Natália (PSOL) - 50



Natália tem 31 anos, é formada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em Campos dos Goytacazes, doutoranda em Políticas Sociais pela UENF e professora de Filosofia na rede pública de ensino. Atuou como assistente social na Apoe e no Cras Grussaí. Entre os anos de 2015 e 2017, Natália foi presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campos. Bruna Machel (PSOL) é sua candidata a vice.



Rafael Diniz (Cidadania) - 23



Rafael Diniz tem 37 anos, é o atual prefeito do município e tenta a reeleição. De 2012 a 2016, foi vereador em seu primeiro mandato. Conceição Santanna (Cidadania) é sua candidata a vice.



Roberto Henriques (PCdoB) - 65



Roberto Henriques tem 62 anos, é formado em história e foi deputado estadual entre os anos de 2011 e 2015. Em 2008, Roberto ocupou o cargo de prefeito de Campos no período de 9 meses, durante o afastamento do prefeito eleito, Alexandre Mocaiber. Seu candidato a vice é Maicon Maciel (PCdoB).



Tadeu Tô Contigo (Republicanos) - 10



Alexandre Tadeu tem 53 anos, é jornalista e foi vereador na cidade entre 2012 e 2016. Seu candidato a vice é Coronel Ramiro (Republicanos).



Wladimir Garotinho (PSD) - 55



Wladimir tem 35 anos é publicitário e cumpre mandato como deputado federal. Ele é filho dos ex-governadores do estado, Anthony Garotinho e Rosinha Matheus. Wladimir Garotinho se formou no curso de publicidade e propaganda pela Universidade da Cidade e exerceu a profissão em diversas empresas do segmento. Em 2018, ele se candidatou para deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e se elegeu com 39.998 votos. Frederico Paes (MDB) é o seu candidato a vice.