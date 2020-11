Candidato votou no prédio da antiga Faculdade de Direito de Campos. Assessoria.

Por Bertha Muniz

Publicado 15/11/2020 15:26



CAMPOS - O atual prefeito de Campos dos Goytacazes, Rafael Diniz (CDN), chegou a local de votação no Centro Universitário Fluminense, no prédio da antiga Faculdade de Direito de Campos, no Centro, por volta das 11h deste domingo (15), acompanhado da esposa e da vice-prefeita Conceição Sant’Ana.



Após votar, Rafael falou com a imprensa e manifestou expectativa por expectativa por segundo mandato.

“Administrar a cidade com metade dos recursos não é tarefa fácil, tivemos que ter coragem para tomar muita decisão difícil, e a gente teve essa coragem. Fizemos uma campanha limpa, muitas pessoas acharam que a gente não estaria aqui hoje, podendo apresentar nosso sonho de continuar transformando essa cidade para as pessoas”, disse.