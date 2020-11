Com 99,90% das urnas apuradas, Wladimir tem 106.394 votos (42,93%) e Caio, 68.671 (27,71%) Foto Divulgação TSE

Por Bertha Muniz

Publicado 16/11/2020 00:10 | Atualizado 16/11/2020 00:15

Bertha Campos - Wladimir Garotinho (PSD) e Caio Viana (PDT) vão disputar o segundo turno das eleições para prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Os dois candidatos foram os mais bem posicionados neste domingo (15), em um primeiro turno marcado por abstenção expressiva, grande número de votos brancos e nulos e judicialização da disputa — cujo destino depende, agora, de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Com 99,90% das urnas apuradas, Wladimir Garotinho tem 106.394 votos (42,93%) e Caio Vianna, 68.671 (27,71%). Em seguida vem Bruno Calil com 32.548 votos (13,17%); Rafael Diniz 13.481 votos (5,46%); Professora Natália com 11.566 votos (4,68%); Tadeu Tô Contigo tem 5.350 votos (2,17%); Odisseia com 4.639 votos (1,88%); Roberto Henriques 1.353 votos (0,55%); Jonathan Paes com 1.266 votos (0,51%); Dra. Carla Waleska tem 1.263 votos (0,51%); Cláudio Rangel com 1.055 votos (0,43%).

Ao todo, 6.839 (4,2%) eleitores votaram em branco e 15.821 (9,72%), nulo. A abstenção foi de 89.738 votantes (35,53%). Somados, os votos inválidos representam 49,45% do universo de pouco mais de 360 mil eleitores.



Caio Vianna é filho do ex-prefeito de Campos, Arnaldo Vianna, e se tornou suplente de deputado federal nas eleições de 2018, com mais de 21 mil votos. Esta é a segunda vez que ele se candidata a prefeito de Campos. A primeira tentativa foi em 2016, quando ficou em terceiro lugar, recebendo 31.360 votos.



Wladimir é filho dos ex-governadores do estado, Anthony Garotinho e Rosinha Matheus. Em 2018, ele se candidatou para deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e se elegeu com quase 40 mil votos.



Wladimir Garotinho e seu vice, Frederico Paes (MDB) tiveram os votos contabilizados, mas divulgados como “anulados sub judice”. Paes é alvo de um pedido de impugnação movido pelo candidato derrotado Dr. Bruno Calil (SD), que alegou que o empresário não se desincompatibilizou da direção do Hospital dos Plantadores de Cana dentro do prazo. Como o prazo para substituir o vice está encerrado, o resultado da ação pode atingir toda a chapa.