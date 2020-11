Nesta segunda (23), a ocupação dos leitos públicos de UTI era de 70%. Já a clínica médica estava com 46% ocupada. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/11/2020 10:08



CAMPOS - O aumento do número de casos de Covid-19 em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, meses após a flexibilização do isolamento social tem preocupado moradores do estado e especialistas. O índice de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com o novo coronavírus chegou 70% na rede SUS, nesta segunda-feira (23), segundo um comunicado divulgado pelo Gabinete de Crise de Enfrentamento ao Coronavírus da prefeitura.



No último dia 19, segundo dados divulgados pela prefeitura naquele dia, o índice de ocupação era de 45%. Diante do rápido aumento, o gabinete informou que tem se reunido diariamente para avaliações quanto à decisão de mudança ou permanência de fase e algumas medidas já começam a ser divulgadas a partir desta terça-feira (24).





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a maior taxa de ocupação de leitos de UTI, até o momento, ocorreu em 4 de maio, com 98% de ocupação. Já os leitos de enfermaria registraram a maior taxa de ocupação em 9 de maio, com 95%.





Na Região Norte Fluminense, as cidades que possuem o maior número de mortes são Campos dos Goytacazes, com 460; Macaé, com 187; Itaocara, com 33; São Fidélis, com 32; Porciúncula, com 31; Bom Jesus do Itabapoana, São Francisco de Itabapoana e Santo Antônio de Pádua, com 23 cada; Quissamã, com 20; Conceição de Macabu, com 15; Sumidouro, com 14; São João da Barra e Italva, com 12 mortes cada.





Confira na íntegra a nota divulgada pela Prefeitura nesta segunda:



O Gabinete de Crise de enfrentamento ao Coronavírus esclarece que os índices demonstram que o município caminha para um momento crítico quanto à ocupação de leitos aptos ao tratamento da Covid-19, tanto os públicos quanto os da rede privada de saúde.

A partir de avaliação técnica criteriosa e da análise da Vigilância em Saúde sobre o cenário epidemiológico da semana, o Departamento alerta para a necessidade de a população estar atenta às medidas e orientações para evitar a propagação da doença no município.



O gabinete tem se reunido diariamente para avaliações quanto à decisão de mudança ou permanência de fase e algumas medidas já começam a ser divulgadas a partir desta terça-feira (24). Cabe ressaltar que o modelo matemático e estatístico para avaliação da pandemia no município considera os números da última semana no que tange a propagação da Covid-19 e a capacidade do sistema de saúde, além de outros dados, incluindo a ocupação de leitos.

"Nesta segunda (23), a ocupação dos leitos públicos de UTI é de 70%. Já a clínica médica está com 46% ocupada. O Gabinete de Crise lembra que é importantíssimo que a população entenda a responsabilidade de permanecer atenta às medidas de enfrentamento à Covid-19 e siga as orientações de uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, além de evitar aglomeração. O momento é difícil, seguimos juntos nesta luta e ao lado dos pacientes e das famílias que perderam entes querido. Pedimos que cada um faça a sua parte", disse o documento.