Wladimir Garotinho com a mãe, Rosinha Garotinho, e seu candidato a vice, Frederico Paes. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 24/11/2020 15:25 | Atualizado 24/11/2020 15:28





CAMPOS - O candidato à prefeitura de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (PSD), tem feito corpo a corpo com eleitores, na reta final do segundo turno das eleições 2020.Entre as principais propostas de governo está a reabertura do Restaurante Popular, criado pela ex-governadora Rosinha Garotinho.



Em entrevista ao jornal O DIA, ele disse que quer implantar de fato o Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) com as equipes para atendimento na ponta, com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionando como base de apoio para o ESF, com conexão online com a rede de assistência.



No caso das pessoas em situação de rua, implementar ações integradas entre as secretarias e instituições socioassistenciais para garantir segurança alimentar e habitacional.



Será criada uma Agência Municipal de Emprego, ampliando e integrando empresas e instituições para inserção no mercado de trabalho. E aí criar cursos de qualificação profissional em parceria público-privada. E tem mais: Tornar operacional o Fundo Municipal de Trabalho do Trabalho para captação de verbas estadual e federal.





O candidato confia na vantagem de ter obtido mais votos do que o segundo e terceiro colocados juntos, totalizando mais de 106 mil votos, no primeiro turno das eleições municipais, o que, segundo ele, mostra que o povo quer um governo de verdade” e concorda com as propostas do plano de Governo elaborado por 104 pessoas, contemplando todas as camadas sociais.



“O povo já escolheu Wladimir Garotinho pelo simples motivo de estar fazendo uma campanha limpa e respeitosa, baseada em propostas, muito trabalho e seriedade”, disse.