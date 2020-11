Por O Dia

Publicado 26/11/2020 00:00

O candidato à prefeitura de Campos Wladimir Garotinho (PSD) lidera pesquisa de intenções de votos divulgada pelo Ibope Inteligência ontem. De acordo com o levantamento, o candidato do PSD é a escolha de 57% dos eleitores válidos, enquanto o rival no segundo turno das eleições no município, Caio Vianna (PDT), registrou 43%. Dos 602 entrevistados, 9% declararam a intenção de votar em branco ou anular e 3% não souberam ou preferiram não responder à pergunta.

Feita entre domingo (22) e anteontem (24), a amostragem do instituto de pesquisa reflete resultado parecido ao obtido pelo candidato do PSD que venceu o primeiro turno com 106.526 votos, ganhando em todas as Zonas Eleitorais, e superando a votação do segundo e terceiro colocado somados. A margem de erro da pesquisa de hoje é de 4%.

Ainda segundo o levantamento do Ibope, as intenções de voto em Wladimir Garotinho são maiores entre os eleitores de menor escolaridade e renda. "O candidato obtém 29% entre aqueles que cursaram o Ensino Superior e chega a 64% entre os que têm o Ensino Fundamental. Entre os que possuem renda familiar maior que 2 salários mínimos tem 40% e atinge 62% entre os entrevistados com renda de até 1 salário mínimo", diz o estudo.

Já para o concorrente Caio Vianna, acontece o contrário. O desempenho sobe conforme aumentam os indicadores de renda familiar e escolaridade dos eleitores. De acordo com o Ibope, o candidato do PDT tem 30% das escolhas no Ensino Fundamental e tem 51% entre aqueles que possuem o Ensino Superior. Quando o recorte é o eleitor com renda acima de 2 salários, Vianna tem 47% "contra 29% entre aqueles que têm renda familiar de até 1 salário mínimo".

O Ibope mediu também a expectativa de vitória, independente da intenção de voto, com Wladimir aparecendo com 61% das preferências, enquanto Caio tem 28% e 11% preferem não opinar.

A pesquisa feita pelo Ibope Inteligência foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) sob o protocolo Nº RJ-09178/2020.