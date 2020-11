Wladimir Garotinho se diz confiante da vitória após divulgação de pesquisa. Divulgação/PSD

Por Bertha Muniz

Publicado 26/11/2020 13:20



CAMPO - Uma pesquisa divulgada pelo IBOPE Inteligência, nesta quarta-feira (25), sobre as intenções de voto no segundo turno para a prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, apontou que o candidato a prefeito Wladimir Garotinho (PSD) possui 57% dos votos válidos, enquanto seu adversário Caio Vianna (PDT) tem 43% das intenções, segundo o levantamento feito entre os dias 22 e 24 de novembro, registrado no TSE sob o protocolo Nº RJ-09178/2020.



- Só tenho a agradecer ao povo de Campos pela liderança. É o reconhecimento a uma campanha limpa, de propostas, sem ataques, recebendo apoio da população, das instituições, universidades, setores produtivos, que entendem que este é o momento de unir a cidade, para Campos ter um governo de verdade, com pessoas técnicas, comprometidas com a cidade, e com a geração de oportunidades e justiça social – declarou Wladimir Garotinho.

Publicidade



No levantamento espontâneo, Wladimir Garotinho reforça seu aspecto de liderança do processo eleitoral, figurando com 45% das intenções, com Caio Vianna chegando a 32%. A pesquisa IBOPE reforça os atributos de liderança de Wladimir, que venceu o primeiro turno com 106.526 votos, ganhando em todas as Zonas Eleitorais, e superando a votação do segundo e terceiro colocado somados.



O IBOPE mediu também a expectativa de vitória, independente da intenção de voto, com Wladimir aparecendo com 61% das preferências, enquanto Caio tem 28%, enquanto 11% preferem não opinar.

No levantamento estimulado, com apresentação de nomes, os votos brancos e nulos chegam a 9% e não sabe ou não respondeu 3%. Na sondagem espontânea esse percentual vai a 11% tanto para um como para o outro quesito levantado.

Publicidade



A sondagem feita pelo IBOPE Inteligência, um dos principais institutos do país, responsáveis por pesquisas em capitais em todo o Brasil, realizou 602 entrevistas presenciais, com margem de 4%, e intervalo de confiança de 95%