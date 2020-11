Caio Vianna, candidato à prefeito de Campos pelo PDT. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/11/2020 13:43





CAMPOS - Caio Vianna (PDT), candidato a prefeito de Campos dos Goytacazes, comentou o resultado da pesquisa divulgada pelo IBOPE Inteligência, nesta quarta-feira (25). O prefeitável apontou dúvidas sobre o real motivo da contratação da pesquisa feita pela Instituto IBOPE.



“A empresa contratante da pesquisa, a Rádio Metropolitana do Rio, pagou R$ 57 mil para contratar o Ibope fazer um levantamento de opinião em um município em que a rádio não tem nenhum alcance. Além disso, no próprio site da rádio não consta a divulgação da própria pesquisa que a rádio encomendou. Isso é, no mínimo, estranho. Veremos o que as urnas vão falar, no próximo domingo”, disse.



A pesquisa ouviu 602 entrevistados entre os dias 22 e 24 de novembro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ09178/2020. A pesquisa tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou menos. Na estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados, o candidato Wladimir Garotinho (PSD) tem 57% dos votos válidos contra 43% do candidato Caio Vianna (PDT).



Já na pesquisa espontânea, sem apresentação dos nomes, Wladimir Garotinho aparece com 45% dos votos e Caio Vianna com 32%. Outros (1%), brancos ou nulos (11%) e não sabem ou não opinaram também com 11%.