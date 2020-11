Caio Vianna, candidato do PDT à prefeitura de Campos dos Goytacazes. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 28/11/2020 16:02





CAMPOS - Caio Vianna (PDT), candidato a prefeito de Campos dos Goytacazes pela coligação Reviva Campos, percorreu as ruas de Santo Eduardo na manhã deste sábado, 28, em carreata. No último dia de campanha do segundo turno das eleições, o prefeitável e seus apoiadores se dedicaram a levar aos cidadãos as propostas para reviver Campos, para retomar o desenvolvimento social e econômico da cidade.



“Ao longo dessa campanha temos levado a mensagem da esperança por um futuro melhor, com mais dignidade e alegria para o povo, que não suporta mais a incompetência da atual gestão e que não pode voltar a sofrer com a irresponsabilidade e os escândalos de corrupção que marca toda a trajetória da família Garotinho na prefeitura de Campos e no governo do estado”, enfatiza Caio Vianna.



Ao longo da última semana, o prefeitável recebeu o carinho da população nas atividades de rua, apresentou propostas em reuniões com diversos segmentos da sociedade civil organizada e obteve declarações de apoio de personalidades como o presidente do PSB no Rio de Janeiro, Alessandro Molon, e do prefeito eleito de Niterói, Axel Grael.



O candidato reforçou que tomará as medidas necessárias para a recuperar a economia da cidade e garantiu a volta dos programas sociais necessários. A implantação do Bilhete Único e a retomada dos programas Bolsa Universitária e Vale Alimentação serão feitas de forma gradual, planejada, estruturada e responsável.



“Além disso, vamos trabalhar para trazer dinheiro novo para a cidade e nos empenhar em aumentar a arrecadação orçamentária do município por meio da atração de investimentos, das parcerias público-privadas e da geração de emprego e renda para a população”, afirma Caio Vianna.



A propaganda eleitoral se encerra e chegou o momento de o eleitor definir o que quer para os próximos quatro anos. Caio Vianna destaca que está nas mãos do eleitor e que o comparecimento às urnas no domingo é vital para o futuro da cidade.



“Chega de insegurança jurídica e de decepção. É momento de mudar sim, mas para um modelo de gestão que sabemos que dá certo”, destaca Caio Vianna.