Candidato do PSD votou no fim da manhã. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 29/11/2020 12:46

CAMPOS- O candidato a prefeito de Campos Wladimir Garotinho (PSD) votou no Ciep da Lapa, no Bairro onde nasceu, acompanhado de sua esposa e filhos, além da ex-governadora Rosinha Garotinho.

Acompanhado do vice-prefeito Frederico Paes, Wladimir Garotinho aproveita o restante do dia para percorrer as zonas eleitorais do município, onde pode receber o carinho das pessoas.



De acordo com última pesquisa do Ibope Inteligência, Wladimir Garotinho está com 57% das intenções de votos, garantindo a vitória com 14% a frente do seu adversário, Caio Vianna (PDT).