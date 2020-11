O prefeitável chegou acompanhado do pai, o ex-prefeito Arnaldo Vianna e da noiva, Luana Albernaz. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 29/11/2020 14:55



CAMPOS - Caio Vianna, candidato a prefeito de Campos dos Goytacazes pela coligação Reviva Campos (PDT, PSL, PL, DC, PATRIOTA), votou na Faculdade de Direito de Campos (FDC), no Centro, às 13h. O prefeitável chegou acompanhado do pai, o ex-prefeito Arnaldo Vianna e da noiva, Luana Albernaz, e cumprimentou os eleitores que estavam à sua espera na porta da seção eleitoral.



Em entrevista à imprensa, Caio Vianna falou sobre a expectativa com o resultado e afirmou estar confiante na vitória.



"A expectativa é muito grande! Nós fizemos uma campanha bonita, propositiva. Apresentamos soluções para os problemas que a nossa cidade enfrenta, entendendo que Campos hoje vive uma das maiores crises econômicas de sua história. É importante nós estarmos unidos com o povo para superarmos isso juntos. Eu tenho certeza que a cidade tem força, tem jeito e caminhos para retomar tanto o desenvolvimento econômico quanto social. Estou convicto de que a campanha do bem, a corrente do amor, saia vitoriosa desta eleição, avalia Caio Vianna.



Caio Vianna falou que vai acompanhar o resultado da apuração das urnas em sua residência, junto da família e amigos. Segundo a última pesquisa divulgada em Campos, do Instituto Gerp, Caio Vianna está com 50% das intenções de votos, empatado tecnicamente com o concorrente, Wladimir Garotinho.