Wladimir Garotinho vence em disputa acirrada. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 29/11/2020 19:14 | Atualizado 29/11/2020 20:10





Com 98,51% das urnas apuradas até o momento, o candidato Wladimir Garotinho (PSD) é o prefeito eleito de Campos dos Goytacazes. Aos 35 anos, o filho dos ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha Matheus é o terceiro membro da família Garotinho a ocupar o cargo máximo do executivo municipal.



Esta é a sétima vitória em eleições municipais do grupo, que conquistou o primeiro pleito em 1988. O deputado federal, derrotou o Caio Vianna (PDT), herdeiro político e filho do ex-prefeito Arnaldo Vianna.