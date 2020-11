Wladimir Garotinho, eleito pelos campistas. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 29/11/2020 19:53 | Atualizado 29/11/2020 19:55

CAMPOS - Wladimir Garotinho (PSD) foi escolhido pelos eleitores de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, para ser o novo prefeito da cidade pelos próximos quatro anos. No entanto, a candidatura da chapa está sub judice e aguarda decisão da Justiça Eleitoral para ter a confirmação se Wladimir será ou não o chefe do executivo municipal nos próximos quatro anos.

Com 100% das urnas apuradas, Wladimir obteve 52,40% dos votos válidos até às 18h50, com 121.174 votos. Caio Vianna, do PDT, alcançou 47,60% dos votos válidos, que representam 110.094 votos. Aos 35 anos, o filho dos ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha Matheus é o terceiro membro da família Garotinho a se eleger ao cargo máximo do executivo municipal campista.



Esta é a sétima vitória em eleições municipais do grupo, que conquistou o primeiro pleito em 1988. Ainda que apertada, a definição de quem seria o novo chefe do executivo municipal de Campos seguiu o resultado do primeiro turno, em que Garotinho apareceu na liderança com 42,91% dos votos, enquanto Caio Vianna se firmava como seu oponente no segundo turno com 27,69%.

Wladimir Garotinho e seu vice, Frederico Paes (MDB) tiveram os votos contabilizados, mas divulgados como “anulados sob judice”. Paes é alvo de um pedido de impugnação movido pelo candidato derrotado Dr. Bruno Calil (SD), que alegou que o empresário não se desincompatibilizou da da direção do Hospital dos Plantadores de Cana dentro do prazo.



Caso o PSD perca no TSE, a Justiça Eleitoral convocaria outra eleição para o município de Campos.

Apesar do resultado, o site do Tribunal Superior Eleitoral não considera ainda o candidato do PSD eleito, por conta da pendência judicial que deve ser julgada até antes da diplomação.