CAMPOS - O Ministério Público Eleitoral (MPE) realiza, nesta segunda-feira (14), a segunda fase da Operação Propaganda Limpa, em Campos. A operação busca prender alvos suspeitos de disseminarem fake news durante o período eleitoral na cidade, além de apreender possíveis materiais utilizados pelos suspeitos para que a notícia falsa fosse espalhada.



Segundo informações do MPE, foi constatado a existência de uma rede de apoiadores do candidato Wladimir Garotinho que divulgou, como propaganda eleitoral durante o período eleitoral, fatos inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado.

A divulgação, ainda segundo o MPE, que nasceu da página do próprio candidato, foi reproduzida em imagem por seus apoiadores, alguns deles com vínculo direto ao grupo do candidato. Nesta segunda, os agentes do Grupo de Apoio a Promotoria (GAP) realizaram ações em diversos bairros de Campos como Jóquei Clube, Conselheiro Josino e alguns bairros de Guarus como Parque Alvorada e Parque Guarus.



Até o momento, duas pessoas foram encaminhadas para a 146ªDP (Delegacia de Guarus) onde as ações estão sendo concentradas. Os agentes do GAP também conseguiram apreender celulares e notebooks que supostamente seriam utilizados para a propagação das fake news.