Rafael Diniz, atual prefeito, Frederico Paes e Wladimir Garotinho, eleitos em Campos. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 14/12/2020 11:38



Terá início nesta segunda-feira (14) a transição na prefeitura de Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense. A pedido do atual prefeito Rafael Diniz, o início da reunião oficial do processo de transição administrativa foi remarcada para às 13h30. O prefeito eleito Wladimir Garotinho (PSD), afirmou que espera ter acesso aos documentos solicitados pela equipe de transição que o atual prefeito disse que vai disponibilizar para organizar o próximo governo.



" Queremos conhecer a real situação financeira do município para organizar o nosso governo. Precisamos tomar as medidas necessárias para o desenvolvimento da nossa cidade", disse Wladimir. A comissão de transição foi publicada no Diário Oficial do município, no dia 03 de dezembro e será coordenada pelo subsecretário de Governo, Fábio Bastos e mais seis nomes da atual gestão.



O início da transição, acontece dias depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu, por unanimidade, deferir a elegibilidade da chapa de Wladimir Garotinho e Frederico Paes, prefeito e vice mais votados no 2º turno.