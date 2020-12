As vereadoras Josiane Morumbi (PROS) a Rosilane do Renê (PSC). Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/12/2020 19:52 | Atualizado 14/12/2020 19:53



CAMPOS- Prefeito eleito, Wladimir Garotinho (PSD) anunciou no início da noite desta segunda-feira (14) mais dois nomes que vão compor o governo a partir do próximo ano. A vereadora Josiane Morumbi (PROS) assumirá a Subsecretaria dos Diretos da Mulher. E a vereadora Rosilane do Renê (PSC) ficará a frente da Subsecretaria do Envelhecimento Saudável. Ambas estarão vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social.



"Este é o reconhecimento da importância e a representatividade das mulheres na política. Desejo muita sorte a essas duas mulheres de fibra, que assim como foram atuantes na Câmara de Vereadores, serão agora no executivo em favor do nosso povo", disse Wladimir.



Josiane - Graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduada em Nutrição Clínica pela CEDAS- São Camilo, possui MBA em Gestão Integrada da Qualidade e Certificações pela Universidade Centro Leste, Gestora de RH, Gestora QSMS e Coach. Atualmente exerce seu mandato como vereadora em Campos dos Goytacazes e é Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, bem como representante da cadeira do legislativo no COMDIM (Conselho Municipal de Direitos da Mulher).