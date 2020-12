A reunião aconteceu no Centro Administrativo José Alves de Azevedo, sede do Executivo (Cesec), sede da Prefeitura de Campos. César Ferreira/Ascom

Por Bertha Muniz





CAMPOS - O processo de transição administrativa, requisitado pelo prefeito eleito Wladimir Garotinho (PSD) ao prefeito em exercício Rafael Diniz (Cidadania) um dia após o segundo turno da eleição, foi iniciado nesta segunda-feira (14). A reunião aconteceu no Centro Administrativo José Alves de Azevedo, sede do Executivo (Cesec), sede da Prefeitura de Campos.



A equipe de transição do prefeito eleito Wladimir Garotinho, formada pelo vice-prefeito eleito Frederico Paes, o advogado e servidor municipal de carreira, Roberto Landes; o engenheiro e também servidor público Jorge Willian Pereira Cabral; o professor Wainer Teixeira de Castro; e o contador Walter Jobe, poderá ter acesso às secretarias e documentos diversos que servirão para organizar o próximo governo.



Além disso, ficou definido na reunião que a transição poderá ser feita por pasta, de secretário atual para o futuro ou pessoa indicada por Wladimir Garotinho.



- Temos que apressar, porque agora só faltam cerca de 10 dias para esse trabalho, já que temos pela frente o período de Natal e Ano Novo. Mais do que documentos, eu espero ter acesso. Espero que os nossos secretários já possam entrar na prefeitura para começar a fazer a transição. Temos muitas questões pela frente, como pandemia da Covid-19, verão chegando, pagamento dos servidores em dia. Por isso que eu preciso de acesso rápido – finaliza Wladimir Garotinho.