Motorista teria perdido o controle do carro no momento em que atravessava a ponte e o veículo caiu no Rio Preto que desagua no córrego. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 15/12/2020 08:44 | Atualizado 15/12/2020 12:09

CAMPOS - Sete pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro que caiu em um córrego, conhecido como Rio Preto, que deságua no Rio Ururaí, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na noite dessa segunda-feira (14). O motorista teria perdido o controle do carro quando atravessava a ponte. As vítimas são quatro crianças, dois adolescentes e um homem.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove pessoas eram transportadas no veículo modelo Gol, que retornava de Lagoa de Cima para Tapera, onde a família morava. Algumas das crianças chegaram a ser levadas com vida para o Hospital Ferreira Machado (HFM), mas não resistiram.

Publicidade



Das sete vítimas, quatro eram irmãos: Enzo Gabriel, de 2 anos, Ana Laisa, de 4 anos, Kemilly Sophia, de 6, e Phandora de 8. Outras duas vítimas fatais eram primos: Brunna Vitória, que não teve a idade revelada, e Erick, de 12 anos. O motorista foi identificado preliminarmente como Adilson, de 45 anos. As sobreviventes são Fernanda, 18 anos (mãe da Brunna) e Vitória, 13 anos.