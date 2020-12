Corpos dos irmãos, de 2, 4, 6 e 8 anos, e da prima, de 3 anos, foram os últimos a serem sepultados no acidente que deixou sete mortos em Campos. Foto: João Villa Regal/G1

Por Bertha Muniz

Publicado 15/12/2020 20:29 | Atualizado 15/12/2020 20:30



Os quatro irmãos e a prima que estavam entre os sete mortos no acidente ocorrido na noite dessa segunda-feira (14), na RJ - 208, estrada que liga a localidade da Tapera a Lagoa de Cima, em Campos dos Goytacazes, foram enterrados por volta das 18h desta terça-feira (15), no Cemitério de Ponta da Lama, na zona rural.



O velório de cinco das sete vítimas - o motorista, a prima e três dos irmãos - aconteceu em uma igreja evangélica na localidade de Tapera, na tarde desta terça-feira (15). Ana Laisa, que foi encontrada por último, não foi velada e o corpo foi direto para o cemitério.



Os corpos dos irmãos Enzo Gabriel, de 2 anos, Ana Laisa, 4, Kemilly Sophia, 6, Phandora, 8, e o da prima, Brunna Vitória, de 3 anos, foram os últimos a serem sepultados. Erick, um outro primo, de 12 anos, foi enterrado mais cedo no Campo da Paz. Já Adilson, de 45 anos, que era o motorista e amigo da família, no Cemitério do Caju.



Duas jovens, Fernanda, 18 anos (mãe da Brunna) e Vitória, 13 anos, conseguiram sobreviver depois que o carro de passeio saiu da pista e caiu de uma ponte dentro de um rio, segundo testemunhas, quando o motorista tentou desviar de uma bicicleta. Elas foram encaminhadas para o hospital Ferreira Machado, mas já receberam alta.

Investigação

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) informou que irá sinalizar o trecho da ponte onde ocorreu o acidente nos próximos dias. “O departamento lembra, porém, que a apuração das causas e circunstâncias do acidente cabem às autoridades policiais competentes e vai aguardar o laudo policial”, finalizou.



O delegado Ronaldo Cavalcante, titular da 134ª Delegacia Policial do Centro, informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais e de necropsia das vítimas para identificar a causa do acidente. “Queremos saber para onde as vítimas estavam indo, se o motorista ingeriu bebida alcoólica, se realmente havia familiares de moto acompanhando o carro envolvido, conforme nos foi informado inicialmente. Além disso, vamos aguardar os laudos técnicos”, disse Cavalcante.