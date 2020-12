O intuito é evitar aglomeração nos centros comerciais e manter os cuidados necessários de prevenção à disseminação do coronavírus. CDL/Divulgação.

Por Bertha Muniz

CAMPOS - Foi publicado, nesta terça-feira (15), em edição suplementar do Diário Oficial, o decreto número 394/2020, que permite que o comércio funcione 24 horas por dia e sete dias por semana, o que amplia o horário de funcionamento deles, neste período natalino em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

O intuito é evitar aglomeração nos centros comerciais e manter os cuidados necessários de prevenção à disseminação do coronavírus. O decreto passa a valer a partir da data de publicação e se estende até o dia 31 de dezembro de 2020. Segundo a publicação, está incluso o comércio, em geral, shoppings e galerias.



A medida ocorreu após diálogo com o segmento lojista. Segundo Fábio Bastos, membro do Gabinete de Crise para Ações de Prevenção, Combate e Enfrentamento ao Coronavírus, a classe apresentou a necessidade de ampliação de dias e horários para atendimento, contudo, será necessário manter as medidas contra a disseminação da Covid-19, como o controle de entrada dos clientes, medição de temperatura, disponibilidade de álcool 70% na entrada das lojas e obrigatoriedade de máscara de proteção.

“Após dialogarmos com a categoria, entendemos que havia um interesse mútuo envolvendo a questão do funcionamento do comércio. De um lado, a necessidade de ampliação dos horários e dias de atendimento para aumentar suas vendas, por outro lado, a necessidade de controlarmos aglomerações neste período de festas de fim de ano, por isso, a medida de ampliação do horário. Vamos atender a demanda apresentada, contudo, reforçamos com os representantes do segmento a preservação das medidas de cuidado”, explicou Fábio.