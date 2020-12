Wladimir Garotinho e Frederico Paes, diplomados prefeito e vice-prefeito de Campos dos Goytacazes. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 19/12/2020 05:07



CAMPOS- Aconteceu, às 8h da manhã desta quinta-feira (17), a diplomação do prefeito e vice-prefeito eleitos de Campos para os próximos quatro anos. Wladimir Garotinho (PSD) e Frederico Paes (MDB) foram diplomados no prédio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Campos. Eles estavam acompanhados de suas esposas e filhos.



Em função da pandemia do novo coronavírus, o rito previsto pela Justiça Eleitoral para a diplomação foi dispensado. Wladimir e Frederico receberam o diploma pelas mãos da chefe do Cartório Eleitoral, Monique Carneiro dos Santos, da 76ª Zona, responsável pelo registro. Após a assinatura, eles deram entrevista à imprensa e saíram do local.

Publicidade



Wladimir Garotinho destacou que 2021 será um ano de desafios, mas garantiu estar motivado. “Será um ano de muitos desafios, nós nunca dissemos que seria fácil, muito pelo contrário. Vamos encarar os problemas de frente e buscar soluções. Com a boa articulação que eu tenho com o Governo do Estado e em Brasília, vamos buscar recurso novo para a nossa cidade para poder desenvolver e aquecer de novo a economia. Eu estou muito otimista, animado e motivado. Óbvio que, como uma pessoa que tem responsabilidades, eu estou preocupado, mas tenho certeza que vamos fazer o melhor”, comentou.



O vice-prefeito, Frederico Paes, também falou com a imprensa. Ele destacou as medidas já tomadas. “Na equipe de transição que eu estou coordenando, o prefeito determinou que a gente priorizasse a situação do coronavírus no município. Nós estamos nos reunindo diariamente com a equipe técnica da saúde e a gente pretende o mais rápido possível dar uma resposta à população no sentido de trazer a vacina disponível, seja ela qual for, o mais rápido possível. Assim que a gente tomar posse, nós vamos poder assinar o protocolo para trazer a vacina”.

Publicidade

Por causa da pandemia, apenas dois jornalistas de cada veículo de comunicação foi autorizado a entrar no espaço onde ocorreu a diplomação. Assessores, correligionários e outros jornalistas da imprensa ficaram na porta do local.



Vereadores – Ainda na quinta-feira (17), os 25 vereadores eleitos e os primeiros suplentes também foram diplomados. Todos receberam o diploma com horário marcado para evitar aglomerações.