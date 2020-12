Nesta semana, foram realizadas reuniões com a equipe que irá comandar a Saúde com a finalidade de iniciar a vacinação já no primeiro semestre de 2021. César Ferreira/Ascom

Por Bertha Muniz

Publicado 19/12/2020 05:17



CAMPOS - O prefeito eleito Wladimir Garotinho (PSD) informou nesta quarta-feira (16) que pretende assinar carta de intenção não-vinculante com o Instituto Butantan para compra futura de vacinas contra a Covid-19. A aquisição efetiva depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS).



Segundo Wladimir, foram realizadas reuniões com a equipe que irá comandar a Secretaria Municipal de Saúde com a finalidade de iniciar a vacinação já no primeiro semestre de 2021, seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, apresentado hoje pelo Ministério da Saúde.



“Nossa prioridade, antes de tudo, é a saúde da população. Vamos adotar todas as medidas que forem necessárias. Prevenir e cuidas das pessoas com dignidade”, disse Wladimir.



O plano prevê quatro grupos prioritários. A prioridade será para trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com doenças crônicas (hipertensão de difícil controle, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, entre outras), professores, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional