O médicos Geraldo Venâncio, Paulo Hirano, Marcos Gonçalves e Dante Pinto Lucas, compõe as pastas. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/12/2020 05:25

CAMPOS- O prefeito eleito Wladimir Garotinho anunciou nesta quarta-feira (16) quatro profissionais da área de saúde que vão estar, a partir de 2021, à frente da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde. O médico Geraldo Venâncio será o secretário de Saúde do município e o médico, Paulo Hirano, o subsecretário da pasta. Na Fundação Municipal de Saúde estarão os médicos Marcos Gonçalves e Dante Pinto Lucas, respectivamente, titular e suplente.



- Diante dos enormes desafios da saúde pública, em especial neste período de pandemia, teremos um quarteto experiente no comando. Sob a coordenação do vice-prefeito eleito, Frederico Paes, eles terão autonomia para escolher uma equipe técnica qualificada, com a missão de reorganizar o sistema público e devolver saúde digna para nosso povo – finaliza o prefeito eleito Wladimir Garotinho.



Os médicos Geraldo Venâncio e Paulo Hirano já atuam na equipe de transição do prefeito eleito Wladimir Garotinho, tendo, também, participado do plano de governo que estará em atividade a partir de 2021, direcionando os rumos da Saúde no município.