Por Bertha Muniz

Publicado 23/12/2020 11:05 | Atualizado 23/12/2020 11:08





CAMPOS - Símbolo do real sentido do Natal, a reprodução da cena do nascimento de Jesus, criada por São Francisco de Assis, ganhou milhares de formatos e estilos, com o passar dos séculos. O jornalista Antônio Filho, 34 anos, morador de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, monta, desde 2012, um presépio feito com peças de Playmobil, brinquedo fabricado na Alemanha – com fama em todo o planeta – desde 1974.



Cuidadoso e detalhista, Antônio conta que leva, geralmente, cinco dias para finalizar a montagem dos cenários. Na mesa que ocupa espaço de destaque em uma das salas de sua casa, o espaço dedicado ao presépio vem ficando maior a cada ano. O diferencial está no fato de que, nos cenários, são usadas, unicamente, peças de Playmobil.



– Comprei a primeira caixa da coleção inspirada no Natal, em 2012. A partir de então, comecei a investir em novidades e pretendo continuar inovando, justamente para fazer o cenário crescer. Quem gosta de Playmobil, sabe da alegria de montar situações com os simpáticos bonequinhos – revela Antônio, que não mede esforços para investir na importação das peças, através de sites de vendas.



Desde 2015, além do presépio, o jornalista passou a montar uma Casa de Natal, na qual são reproduzidas cenas de confraternização, com destaque para a visita de Papai Noel, a troca de presentes e uma ceia. Neste cenário, o destaque é uma árvore de Natal com pequenas lâmpadas.



Sucesso nos anos 70 e 80 – O Playmobil é um dos brinquedos mais famosos do mundo. As caixinhas sempre revelam um interessante conjunto de peças em miniatura. Atualmente, por ano, mais de 300 novas caixas são lançadas, conquistando crianças e adultos.



– Ganhei o primeiro boneco no Natal de 1994, dado por minha mãe, Isaura Oliveira, que é professora. Dois anos depois, o Playmobil sumiu das prateleiras das lojas brasileiras. Com isso, o acesso aos bonecos passou a acontecer via internet. Hoje, apesar de um representante trazer a marca para o Brasil, algumas raridades e lançamentos somente a web oferece aos colecionadores – explica o jornalista que, em 26 anos de coleção, acumula 400 bonecos e milhares de peças.