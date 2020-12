O advogado Rodrigo Carvalho e a psicopedagoga Andrea Araújo Cordeiro Vianna estarão à frente da pasta. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 24/12/2020 09:57



CAMPOS - O prefeito eleito Wladimir Garotinho (PSD) convidou para ser o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude (FMIJ) o advogado Rodrigo Carvalho, que já esteve à frente da pasta no governo da prefeita Rosinha Garotinho.



Em 2015, Rodrigo ampliou o Programa de Qualificação Profissional para os jovens, dando oportunidades aos adolescentes a obterem seu primeiro emprego. "Teremos de volta como presidente da Fundação da Infância e Juventude Rodrigo Carvalho, que fez um trabalho espetacular no período em que passou por lá", afirmou Wladimir.



Rodrigo é advogado pós graduado em Administração Pública, já foi conselheiro tutelar e membro da Comissão dos Direitos e da Defesa da Criança e do adolescente da OAB/RJ.



Na vice presidência da Fundação estará Andrea Araújo Cordeiro Vianna, esposa do saudoso deputado Gil Vianna. Ela é psicopedagoga e funcionária pública municipal na área da Educação, muito atuante em diversos projetos sociais, principalmente defendendo a bandeira da pessoa com deficiência.