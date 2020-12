Festa da virada 2020 em Farol de São Thomé. Ascom

Por Bertha Muniz

CAMPOS- Sem as típicas festas da virada no Farol de São Thomé, e na Lagoa de Cima, o Réveillon dos campistas será diferente na virada de 2020 para 2021. Neste ano, contudo, a pandemia do novo coronavírus impedirá as festas tradicionais em Campos dos Goyacazes, no Norte Fluminense.



Segundo a prefeitura, não serão realizados shows e nem queima de fogos. O município está no nível 3, fase amarela, do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais, onde a realização de eventos não está permitida.

A secretaria de Segurança Pública está definindo com a equipe de transição detalhes sobre o esquema de fiscalização, principalmente, no Farol de São Thomé, praia campista muito procurada nesta época do ano. Já estão proibidas a queima de fogos em qualquer ponto da cidade e a entrada de ônibus, micro-ônibus e vans de fretamento no município.