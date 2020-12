Homem é morto a facada pela filha, após agredir esposa em Campos. Reprodução/Redes Sociais

Por Bertha Muniz

Publicado 30/12/2020 12:02

CAMPOS - Uma adolescente de 15 anos esfaqueou e matou o próprio pai, na tentativa de defender a mãe, na noite desta terça-feira (29), na Rua 03, no bairro Novo Jóquei, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



O homem foi socorrido, mas chegou sem vida ao Hospital Ferreira Machado (HFM). Segundo as informações da mãe da adolescente, de 32 anos, o marido de 38, havia chegado em casa na noite dessa terça e discutido com a mulher, desferindo um soco contra ela.



Em seguida, ele teria ido em direção a um machado, fazendo a menção de que iria agredi-la com o objeto. Nesta hora, a adolescente e filha do casal, pegou uma faca e desferiu apenas um golpe no pescoço do homem. Mãe e filha foram levadas para a 134ª Delegacia Policial (134ª DP), No Centro, onde o caso foi registrado.