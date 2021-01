Cachorro teria mordido a jugular da vítima, o que a fez perder muito sangue. Reprodução

Por Bertha Muniz

Publicado 05/01/2021 16:16





CAMPOS DOS GOYTACAZES - Uma menina de seis anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull, na tarde desta terça-feira (5), no Parque Aldeira I, no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas devido a gravidade, os próprios familiares levaram a criança para o Hospital Ferreira Machado (HFM).



Segundo as informações, o cachorro seria de um vizinho e atacou a menina, identificada como Rhianna Mendes de Souza, enquanto ela brincava no quintal de casa com outras duas crianças, uma de 5 e outra de 9 anos. Outro vizinho, passava próximo da casa com um pastor quando ouviu os gritos e conseguiu tirar e menina. As outras crianças não se feriram.

Rhianna chegou ao HFM desacordada e precisou ser reanimada. O estado de saúde da criança é considerado gravíssimo, já que o cachorro teria mordido a jugular da vítima, o que a fez perder muito sangue. Ela segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. O caso foi registrado na 134ª Delegacia Policial (134ª DP).