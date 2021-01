Motoristas de transporte alternativo estão autorizadas a circular na área central, com dois pontos fixos para embarque e desembarque. Ascom

Por Bertha Muniz

Publicado 05/01/2021 16:33



Prefeito determina que vans cheguem ao Centro de Campos

Motoristas de transporte alternativo estão autorizadas a circular na área central, com dois pontos fixos para embarque e desembarque.

CAMPOS - A partir desta segunda-feira (04) as vans que fazem o transporte alternativo no município estão autorizadas a circular na área central, para embarque e desembarque e, para isso, conta com dois pontos fixos. Ainda em período de campanha, o prefeito Wladimir Garotinho prometeu à população atender aos seus anseios e acabar com o ponto de parada das vans, no final da Avenida 28 de Março, fora do Centro da cidade.



Os usuários de Vans das Regiões Norte do município (Travessão de Campos, Morro do Coco e outros) e da Oeste (Três Vendas, Sapucaia e outros) têm área de desembarque na rua Gil de Góis, próximo à Igreja Boa Morte. A área de embarque fica próxima, em rua lateral à Visconde do Rio Branco, em frente à antiga Box Car.



Já os usuários que vêm de outros bairros e localidades do município, o local da parada para desembarque será o mesmo do embarque: Entorno da Praça da República, atrás da Rodoviária Roberto Silveira, também área central da cidade.



Os técnicos do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) que atuam no local, afirmam que o trabalho está fluindo normalmente. O cartão Anda Campos continua valendo, no mesmo sistema, ou seja, com limite de cerca de 2h para a integração de um coletivo ou van para outro.