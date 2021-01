Equipe do órgão se reuniu com a finalidade de estruturar o órgão e retomar os atendimentos presenciais. Ascom

Por Bertha Muniz

Publicado 05/01/2021 16:41 | Atualizado 05/01/2021 16:42

CAMPOS - A secretária executiva do PROCON de Campos dos Goytacazes, Priscilla Grace Nunes, se reuniu pela primeira vez com a equipe e servidores efetivos com a finalidade de estruturar o órgão. A ideia é retomar com os atendimentos presenciais que estão parados desde março de 2020, início da pandemia da Covid-19.



Priscilla explicou que no período entre os meses de março a maio de 2020 estavam agendadas aproximadamente 300 audiências, que foram suspensas. De acordo com a secretária, este número poderia ter sido bem maior, pois os atendimentos preliminares que não foram solucionados não evoluíram para um processo administrativo.



“A nova gestão entende ser de suma importância o retorno das atividades do PROCON o quanto antes, inclusive os atendimentos presenciais, para assegurar a assistência integral aos consumidores, seguindo os protocolos das medidas de segurança tendo em vista a situação pandêmica da Covid-19”, esclareceu a secretária.