CAMPOS - A pequena Rhyanna Mendes de Souza, de seis anos, morreu horas depois de dar entrada no Hospital Ferreira Machado (HFM), após ser mordida na jugular por um cachorro da raça pitbull no Parque Aldeia I, no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, na tarde desta terça-feira (5).



Segundo testemunhas, o cachorro seria de um vizinho e atacou a menina enquanto ela brincava no quintal de casa com outras duas crianças, uma de 5 e outra de 9 anos. Outro vizinho, passava próximo da casa com um pastor quando ouviu os gritos e conseguiu tirar e menina.

As outras crianças não se feriram. Rhyanna chegou ao HFM desacordada e precisou ser reanimada. O estado de saúde da criança era considerado gravíssimo, já que o cachorro teria mordido a jugular da vítima, o que a fez perder muito sangue.



Segundo informações de outro vizinho, o cachorro vivia solto no quintal que possui o muro baixo, o que trazia medo aos outros moradores. Ainda não se sabe sobre a localização do dono do cachorro. O caso foi registrado na 146ª Delegacia Policial (146ª DP), onde será investigado. O corpo da criança encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).