Recontagem será feita com maior rigor e muitos outros casos devem aparecer ao longo da semana, segundo a prefeitura. Ascom

Por Bertha Muniz

Publicado 06/01/2021 18:15





CAMPOS - A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância Sanitária e Promoção em Saúde da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, encontrou sete novas mortes pela Covid-19 que não foram contabilizadas pela gestão anterior. Os óbitos são do período de 17 a 21 de dezembro do ano passado.



De acordo com o subsecretário adjunto de Atenção Básica e Vigilância Sanitária, Charbel Kury, esse número deve ser ainda maior: “Estamos com 5 técnicos conferindo os dados e já identificamos sérios problemas, porque tudo era feito de forma manual, sem procedimento e não havia um sistema unificado, mas já adiantamos que os novos números vão ser assustadores”.



Charbel afirma que o cenário é gravíssimo. “É um absurdo o que foi feito, uma irresponsabilidade, muitas áreas de Campos estão com o vírus circulando intensamente e precisamos ter cuidado”.



Outra preocupação é referente as aglomerações do Natal e réveillon, porque o impacto desse problema vai aparecer apenas no final de janeiro. O município está trabalhando para oferecer um atendimento de qualidade aos campistas, mas é importante que todas as pessoas sigam as regras básicas de segurança, como o uso de máscara e álcool em gel.



Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), Campos é a sétima cidade do estado em número de mortes ( 529) pela Covid-19 e a nona (11.959) em número de casos da doença.