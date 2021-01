A unidade fica localizada na Rua XV de Novembro, no Centro de Campos dos Goytacazes. Foto:Divulgação/Detran-RJ

Por Bertha Muniz

Publicado 08/01/2021 17:35



CAMPOS - O posto de vistoria Campos I precisou ser fechado nesta sexta-feira (8) após a comprovação de um caso de Covid-19. A unidade, localizada na Rua XV de Novembro, 7.080, no Centro de Campos dos Goytacazes, ficará fechada por uma semana e será reaberta no dia 18, após higienização do local.



O encerramento das atividades se deu por orientação da Secretaria de Saúde do município. O departamento entrou em contato com os usuários agendados para avisar que poderão retornar ao posto nos cinco dias úteis subsequentes à reabertura, sem necessidade de reagendamento.



Para não gerar aglomerações, as vagas seguem limitadas, e o departamento reforça a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade. Se for imprescindível, compareça ao posto sempre com agendamento prévio, use máscara de proteção e não leve acompanhantes.