Wladimir Garotinho assina protocolo com o Instituto Butantan. Foto: Ascom

Por Bertha Muniz

Publicado 08/01/2021 17:47



CAMPOS - O Prefeito Wladimir Garotinho assinou nesta sexta-feira (08) o protocolo de intenção para compra de 100 mil doses da vacina contra a Covid-19. O protocolo foi assinado com o Instituto Butantan. A vacinação seguirá o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, apresentado pelo Ministério da Saúde. A aquisição efetiva depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS).



De acordo com Wladimir, neste primeiro momento, as 100 mil doses vão ser direcionadas para as pessoas acima de 60 anos e profissionais da área médica e segurança pública. “É o primeiro passo para o nosso posso voltar a ter liberdade e a nossa cidade voltar a funcionar novamente”, disse o Prefeito.



Segundo o subsecretário adjunto da Atenção Básica, Vigilância Sanitária e Promoção em Saúde, Charbell Kury, a preocupação do Prefeito é aumentar a cobertura e a imunidade de rebanho. "E com isso fazer o que chamamos de círculo de proteção e aumentar a imunização, somando ao grupo prioritário preconizado pelo Ministério da Saúde", pontuou.