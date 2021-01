Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria de Segurança Pública vem atuando na praia de Farol de São Thomé para que evite aglomeração. Foto: Ascom

Por Bertha Muniz

Publicado 12/01/2021 11:53



CAMPOS - O município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, anunciou que seguirá na fase amarela, ou seja, no Nível 3 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Socais, conforme Decreto Municipal nº 023/2021, publicado nesta segunda (11), no Diário Oficial. A fase amarela corresponde ao nível de atenção máxima.



O novo decreto começou a vigorar a zero hora dessa segunda-feira (11) e vai até o dia 18 de janeiro. Conforme o artigo segundo, fica determinado ao Gabinete de Crise Covid-19, criado pelo Decreto Municipal nº 002/2021, a responsabilidade de apresentar o plano de contingência para COVID-19 conciliando toda a divulgação de dados epidemiológicos às ações a serem implementadas.



O município entrou no Nível 3 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais no último dia 30 novembro. A orientação é para que a população mantenha os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos e usar álcool 70%, além de manter o distanciamento social, evitando ambientes com aglomerações. O uso da máscara é obrigatório.



Desde a última sexta-feira (9), a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria de Segurança Pública vem atuando na praia de Farol de São Thomé orientando e conscientizando a população para que evite aglomeração.