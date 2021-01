Serão 12 missas, de uma hora e meia a uma hora e meia em meia hora, começando à meia noite. Foto: Hugo Prates

Por Bertha Muniz

Publicado 14/01/2021 11:54 | Atualizado 14/01/2021 11:54



CAMPOS- A prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, começou a montar a estrutura da 288ª da Festa de Santo Amaro para esta sexta-feira (15), quando acontece a celebração do padroeiro do distrito que leva o mesmo nome. A organização contará com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros (5º GBM) e também da população que está contribuindo com doações.



O subsecretário de Turismo, Diego Dias, informa que serão instaladas até quinta-feira (14) três tendas de apoio, uma no Posto do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), em Mineiros e em Baixa Grande, além de quatro ambulâncias volantes que estarão à disposição para atendimento, sendo duas fixas em Santo Amaro durante o dia e uma a noite, além de 10 banheiros químicos que vão estar instalados no local.



A Prefeitura também vai distribuir água para os romeiros. Neste ano não haverá distribuição de frutas, pois os frutos in natura podem ser contaminados por bactérias.



Quem precisar de socorro médico poderá contar com atendimento na Unidade de Pronto Atendimento no Farol de São Thomé e Hospital São José.



“O momento é de celebração, infelizmente, os festejos serão diferentes de todos os anos por causa da pandemia, mas a Prefeitura dará o suporte para o grande momento de fé e caminhada dos romeiros. Agradecemos a população que têm nos ajudado com doações de água”, declarou o subsecretário de Turismo, Diego Dias.



PROGRAMAÇÃO - Padre Alcimar afirma que não haverá procissão, mas os fiéis terão um número a mais de missas no dia do padroeiro. Serão 12 missas, de uma hora e meia a uma hora e meia em meia hora, começando à meia noite. Além disso, tem ainda o novenário que começou nesta quarta-feira (06) e vai até dia 15 com missa todos os dias às 19h.