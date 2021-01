O imunizante chegou em solo campista em aeronave da Polícia Civil. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/01/2021 18:34 | Atualizado 25/01/2021 18:35

CAMPOS - Campos recebeu nesta segunda-feira (25) do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), uma remessa de 4.640 doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. B Assim como na primeira remessa, a distribuição no Aeroporto Bartolomeu Lisandro foi acompanhada pelo secretário de estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves.



A vacinação segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que tem como público alvo desta primeira fase os profissionais de saúde que estão na linha de frente no atendimento a pacientes com Covid-19, idosos e deficientes institucionalizados.



“Essa vacina é única remessa para aplicação imediata, de acordo com as prioridades do Plano Nacional de Imunização (PNI). A medida foi tomada tendo em vista que a aplicação da segunda dose pode ser realizada com intervalo de 90 dias após a primeira”, afirmou o secretário Carlos Alberto Chaves, anunciando ainda que a remessa da segunda dose da vacina Coronavac para os municípios está programada para a primeira semana de fevereiro.



De acordo com o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção em Saúde, Charbell Kury, com a chegada de mais doses, a campanha de vacinação continuará com os profissionais da saúde que atuam na retaguarda na linha de frente da Covid-19 e será estendida aos idosos institucionalizados a partir da próxima quarta-feira (27). A vacinação ocorrerá no Asilos Monsenhor Severino, Nossa Senhora do Carmo e Manoel Cartucho.



Primeiro lote – Nesta segunda-feira (25), a vacinação da primeira remessa da Coronavac, que chegou a cidade na semana passada, foi aplicada nos profissionais da saúde que atuam na linha de frente nos Hospitais Ferreira Machado (HFM), Álvaro Alvim, Santa Casa, Unimed e na Unidade Pré-Hospitalar São José, em Goitacazes.



A campanha de imunização teve início no dia 20 e até hoje já foram aplicadas 1.843 profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus.