Município continua na fase amarela, que indica situação de atenção máxima no plano de retomada de atividades econômicas e sociais. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/02/2021 12:05 | Atualizado 02/02/2021 12:06



CAMPOS - A Prefeitura de Campos publicou novo decreto no Diário Oficial desta terça-feira (2) atualizando o Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Socais – Campos Daqui para Frente. O município permanece na Fase Amarela, o nível 3, porém novas liberações foram publicadas. O decreto vai vigorar entre as 0h de 2 de fevereiro de 2021 e 23h 59min de 8 de fevereiro de 2021.



A partir desta data está permitida atividade de música ao vivo com 2 (dois) componentes, porém continua proibido pista e espaço de dança. As atividades econômicas de preparação de comemorativos e serviços de buffet e congêneres estarão autorizadas a partir de 18 de fevereiro, com limitação de convidados em 100 (cem), desde que não haja mudança para fases laranja ou vermelha. O serviço de atendimento infantil no modelo “hotelzinho” também volta a ser permitido (apenas os que não têm formato de creche).

Também foi retomado o atendimento ao público de todos os órgãos municipais da administração direta e indireta, em esquema reduzido de horário, das 8h às 12h, exceto as Unidades básicas de Saúde (UBS) e as salas de vacinas de todo município, que mantém seu horário habitual de funcionamento. Outras restrições foram mantidas, como a redução em 30% da capacidade da circulação de pessoas em meios de transporte coletivos e estabelecimentos bancários. Também ficam mantidas as suspensões de aulas presenciais e de grandes eventos.



Administração Pública

O atendimento ao público de todos os órgãos municipais da administração direta e indireta permanece em esquema reduzido, das 8h às 12h, exceto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as salas de vacinas de todo município, as quais mantém seu horário habitual de funcionamento.



Também está mantida a flexibilização temporária da atividade de trabalho presencial dos servidores da administração municipal direta ou indireta, podendo adotar o regime home office e fazer escala de atendimento presencial para se evitarem aglomerações.



O novo decreto também convoca o Gabinete de Crise Covid-19 para reunião a ser realizada do dia 8 de fevereiro, às 9h, no auditório da Prefeitura, para informações e novas ações a serem implementadas.