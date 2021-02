A vacina será aplicada pelas equipes de vacinação da pasta e haverá em cada local a listagem com o nome das pessoas e data que receberam a primeira dose. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/02/2021 13:36

CAMPOS - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, através da Secretaria Municipal de Saúde, amplia a partir desta quinta-feira (11) a convocação dos profissionais da saúde que irão receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19.



O atendimento, que seguirá um cronograma definido por datas e locais de imunização da primeira dose, continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Parque Rodoviário e do Centro de Saúde de Guarus, no Jardim Carioca, próximo ao Exército, e também na Faculdade de Medicina de Campos (FMC), das 9h às 15h. A convocação é para os profissionais de saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac a partir do dia 25 de janeiro.



Para receber a segunda dose da Coronavac, o profissional de saúde precisa apresentar o comprovante da primeira dose (carteirinha que recebeu no dia da vacinação), documento com foto e CPF. A vacina será aplicada pelas equipes de vacinação da pasta e haverá em cada local a listagem com o nome das pessoas e data que receberam a primeira dose.



A vacinação contra a Covid-19 segue os critérios do Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, orientações da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). O município aguarda o envio de mais vacina para ampliar ainda o atendimento do grupo prioritário da fase do PNI.



Devem ficar atentos em comparecer nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Parque Rodoviário e do Centro de Saúde de Guarus, no Jardim Carioca, próximo ao Exército, e na Faculdade de Medicina de Campos (FMC), aqueles profissionais vacinados na primeira dose conforme os locais abaixo:



Dia 11/02/2021 – CCCC, HGG, Dr. Beda

Dia 12/02/2021 – CCCC, HGG, Dr. Beda, UPH São José e HFM

Dia 18/02/2021 – UPH São José, HFM, Santa Casa de Misericórdia, HEAA, HPC, Prontocardio e UPH Saldanha Marinho

Dia 19/02/2021 – UPH São José, HFM, Santa Casa de Misericórdia, HEAA, HPC, Prontocardio e UPH Saldanha Marinho

Dia 22/02/2021 – UPA, UPH de Travessão, UPH Ururaí, UPH Guarus, Unimed, UPH Santo Eduardo

Dia 23/02/2021 – UPA, UPH de Travessão, UPH Ururaí, UPH Guarus, Unimed, UPH Santo Eduardo

Dia 24/02/2021 – HPC, Prontocardio, HGG, Vigilância Sanitária, Plínio Bacelar, Pró-Rim, Policlínica Bombeiro e Policlínica PM

Dia 25/02/2021 – HPC, Prontocardio, HGG, Plínio Barelar, Pró-Rim , Radmed, Hospital Abrigo João Viana, UPH São Jose e HGG