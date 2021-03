A vacina deste público-alvo segue até sexta-feira (05), com cronograma por idade. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/03/2021 18:55



CAMPOS - Campos dos Goytacazes recebeu nessa segunda-feira (1º) mais uma remessa da vacina contra a Covid-19. Desta vez foram 1.310 doses da Coronavac que serão usadas para complementar a estratégica que já vem sendo realizada no município e ampliar a imunização para idosos acima de 80 anos conforme orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).



Atualmente, de acordo com nota técnica da SES-RJ, o município está vacinando profissionais de saúde, idosos institucionalizados, deficientes institucionalizados, além dos idosos acima de 90 anos. Nesta segunda-feira, também foi iniciada a imunização da população da faixa etária de 85 a 89 anos. A vacina deste público-alvo segue até sexta-feira (5), com cronograma por idade.



“A vacinação contra a Covid-19 no município segue fielmente as orientações do Ministério da Saúde. Com as doses que chegaram nesta segunda-feira iremos complementar a vacina dos profissionais de saúde, contemplando os que ainda não foram imunizados como nutricionistas, assistentes sociais e outros, além de ampliar para os idosos acima de 80 anos”, disse o Subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav), Charbell Kury. O novo cronograma de vacinação será divulgado, assim que for concluída a imunização da população da faixa etária de 85 a 89 anos.