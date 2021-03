Vice -prefeito Frederico Paes, deputada Clarissa Garotinho, secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes, prefeito Wladimir Garotinho e o secretário Municipal de Agricultura de Campos, Almyr Júnior. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/03/2021 20:04 | Atualizado 03/03/2021 20:08



CAMPOS - Diante das dificuldades os prefeitos estão recorrendo à Brasília em busca de verbas para os seus municípios. Um bom exemplo é Wladimir Garotinho, chefe do Executivo de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, que assumiu uma prefeitura quebrada, com três milhões em caixa e devendo mais de R$ 100 milhões de reais aos servidores referentes aos salários de dezembro e décimo terceiro.



Ex-deputado federal, com portas abertas no Congresso, Wladimir foi à luta e já garantiu, entre outros recursos, mais de 15 milhões para investir na agricultura do município. O valor é significativo, já que o orçamento da pasta no último ano do governo passado foi de R$ 200 mil reais.



Em Brasília, durante audiência com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes Cordeiro, o prefeito Wladimir Garotinho solicitou a inclusão do município de Campos nos programas federais do ministério.

A inserção vai facilitar a captação de recursos para o município, além de ajudar na organização dos programas de desenvolvimento da agricultura, pecuária e pesca campista. Participaram da reunião o vice-prefeito Frederico Paes, o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Almy Junior Cordeiro, e a deputada federal Clarissa Garotinho. “Já temos recursos garantidos na ordem de R$ 14 milhões, enquanto no último ano da gestão passada o investimento em agricultura foi de R$ 200 mil”, disse o Prefeito Wladimir Garotinho.



Almy Junior adiantou que para os próximos dias o Ministério de Agricultura liberará recursos na ordem de R$ 5,5 milhões. “Os recursos a serem liberados de imediato são a primeira alavanca para tirar a agricultura de Campos da situação caótica na qual encontramos”, disse o secretário.



O vice-prefeito considerou o encontro mais um avanço da agenda de diálogo do governo municipal. “A agricultura se constrói mais forte e com mais frutos a partir da união dos atores: produtores, universidades, instituições, associações, legisladores, e os governos, seja ele federal ou estadual. Nessa linha, o Prefeito Wladimir Garotinho tem buscado e cumprido agendas que geram bastante resultados e que fortalecem o agronegócio para levar renda ao produtor e reativar a economia”, apontou Frederico.



A deputada Clarissa reforçou que o mandato dela está empenhado em obter verbas para a cidade de Campos e região de um modo em geral. “Há muita coisa a se fazer nos próximos quatro anos e poucos recursos disponíveis. Por isso, são tão importantes essas visitas aos ministérios, para gente apresentar projetos, alinhar com a equipe técnica ou simplesmente para mostrarmos que Campos existe, que precisamos estar no radar do mapa de investimentos dos ministérios. Agricultura é uma prioridade do prefeito e vamos apoiá-lo no que for necessário”, disse Clarissa.