Marcelo Delaroli em Brasília com parlamentares. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:52 | Atualizado 01/03/2021 15:52

Itaboraí - Com objetivo de buscar emendas parlamentares e acelerar a liberação de recursos para saúde e efetivação de investimentos para diversos setores em Itaboraí, o prefeito Marcelo Delaroli cumpriu agenda em Brasília essa semana. Durante todos os dias, o chefe do Executivo itaboraiense se reuniu com os senadores, os deputados da bancada do estado do Rio de Janeiro e nos ministérios.



Entre um encontro e outro, Marcelo Delaroli recebeu dos parlamentares fluminenses a promessa de empenho na destinação de verbas para a cidade ao longo da gestão para o benefício dos itaboraienses. Na primeira agenda administrativa, com o senador Carlos Portinho (PL/RJ), Delaroli obteve R$1 milhão para a Saúde e recursos para elaboração do projeto executivo de construção de uma escola municipal na região da Reta, no bairro Esperança, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



Em seguida, o também senador Romário (Podemos) disponibilizou R$4,9 milhões para investimentos na rede municipal de Saúde de Itaboraí. Com o deputado federal e o líder da bancada do Estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados, Sargento Gurgel (PSL), o prefeito conseguiu R$3 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde e R$500 mil para equipar a Guarda Municipal de Itaboraí e aquisição de novas viaturas.



“Com muito esforço, aqui no Congresso Nacional, conseguiremos atender as solicitações destinando recursos que proporcionem melhorias na qualidade de vida dos itaboraienses. Estamos frequentemente em contato com nossos parlamentares, solicitando repasse de emendas e auxílio nos processos junto aos ministérios. Assumi a cidade com inúmeras dificuldades e os repasses são de extrema importância para transformar Itaboraí”, apontou o prefeito.



Ainda no Congresso Nacional, Marcelo Delaroli visitou o gabinete do deputado federal Ricardo da Karol (PSC). Na pauta, foi discutido o investimento de R$1 milhão para a Secretaria Municipal de Agricultura, para a compra de patrol facilitando o escoamento da produção rural no município.



Já com a deputada Major Fabiana (PSL), o prefeito de Itaboraí conseguiu R$4,1 milhões para o município, para ações no setor de saúde pública, de modo que a gestão possa avançar ainda mais na qualidade da prestação de serviços à coletividade e reforçar o trabalho de enfrentamento à pandemia.



No último dia da sua passagem na Capital Federal, Delaroli ouviu do deputado Altineu Cortes (PL) a promessa de R$5 milhões para investimentos nos postos de saúde do município. Já na chegada em Itaboraí, o prefeito recebeu um telefonema do congressista Lourival Gomes (PSL) informando que destinou ao município o valor de R$1,8 milhões também para a Saúde.



“É muito gratificante o apoio dos parlamentares nos projetos de nossa cidade. Por isso, é importante mantermos a transparência da aplicação dos recursos nas futuras realizações para o desenvolvimento dos diversos setores. Com a liberação de emendas e convênios, o município consegue custear essas despesas em benefício da população. Agradecemos aos deputados federais e senadores que nos receberam e pelo apoio nos recursos revertidos em serviços e obras para nossa cidade”, destaca Marcelo Delaroli.