Cinemas podem funcionar com 30% dos espectadores, respeitando protocolos específicos da Vigilância Sanitária. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/03/2021 19:15



CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (PSD), publicou, nesta terça-feira (2) um novo decreto que estende a permanência do município na Fase Amarela do plano de retomada das atividades econômicas e sociais até o dia 8 de março. No documento, o chefe do Executivo autoriza a reabertura de cinemas.



“Ficam liberados os cinemas no âmbito da municipalidade a funcionarem com redução de capacidade em 30% dos espectadores, respeitando-se o seguimento dos protocolos ‘Regras da vida’ e protocolos específicos da Vigilância Sanitária”, estabelece o decreto, em seu artigo 3º. O texto mantém liberações feitas em decretos anteriores e determina, ainda, que o atendimento ao público em órgãos da Administração Direta e Indireta volte ao “horário habitual”.



Algumas atividades ficam mantidas com restrições, entre elas, a redução da capacidade de circulação de pessoas em ônibus, vans e outros meios de transporte coletivo em 50%, bem como a recomendação que os táxis e motoristas de aplicativos trabalhem com vido dos carros abertos. Também fica mantida a redução em 30% da capacidade de lotação dos estabelecimentos bancários, lotéricas, correios e congêneres cabendo à gerência destes estabelecimentos a responsabilidade de organizar filas externas e evitarem aglomerações. Seguem suspensos grandes eventos, shows com música ao vivo com banda e similares, devendo ser analisado estudo de impacto do retorno escalonado em decreto específico.



ÓRGÃOS MUNICIPAIS



O atendimento ao público em todos os órgãos municipais da Administração Direta e Indireta retornará ao seu horário habitual de funcionamento.



Fica mantida a flexibilização temporária da atividade de trabalho presencial dos servidores da administração municipal direta ou indireta, podendo adotar o regime Home office e fazer escala de atendimento presencial para se evitarem aglomerações.



Ainda segundo o decreto, fica convocado o Gabinete de Crise Covid-19 criado pelo decreto nº 002/2021 para reunião em 08 de março de 2021, às 9h, no auditório da Prefeitura para informações e novas ações a serem implementadas.