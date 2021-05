Procon de Campos realizará um mutirão de negociação com as escolas particulares do município. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 13/05/2021 16:11 | Atualizado 13/05/2021 16:13

CAMPOS - O Procon de Campos realizará um mutirão de negociação com as escolas particulares do município. Os interessados podem se inscrever através do site do órgão (www.procon.campos.rj.gov.br) a partir do próximo dia 17. As inscrições seguirão até o dia 22 de maio através de um formulário que estará disponível no portal do Procon, que entrará em contato com a escola para intermediar a negociação

“Esta será uma oportunidade de o consumidor negociar dívidas com as escolas particulares contraídas no período da pandemia da Covid-19. Fico feliz com o interesse do Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe) em fazer parte deste projeto, no qual será uma oportunidade para os consumidores e fornecedores resolverem problemas financeiros contraídos do ano passado para cá”, disse a secretária executiva do Procon, Priscila Nunes Grace.