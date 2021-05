A vacinação foi dividida por grupos e locais, sempre das 9h às 15h. Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/05/2021 18:05 | Atualizado 18/05/2021 18:06

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes amplia, a partir desta quarta-feira (19), a imunização de pessoas com comorbidades e, como isso, poderão ser vacinados munícipes com 50 anos ou mais. A vacinação foi dividida por grupos e locais conforme descritos abaixo, sempre das 9h às 15h:



As pessoas assistidas pela Estratégia Saúde da Família (ESF) serão vacinadas nas próprias unidades as UBSF onde já fazem atendimento de rotina, independente da comorbidade. Para receber a vacina é necessário apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência.



Os assistidos nos programas Pé Diabético e Hiperdia com idade entre 50 e 59 anos serão vacinados na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Além do documento com foto, CPF e comprovante de residência, também devem apresentar cartão de atendimento ou declaração do coordenador do programa. Já os do Programa de Assistência a Pacientes (Proapar), também com idade entre 50 e 59 anos, devem apresentar junto com os documentos pessoais, algum receituário específico do programa.



Ainda na Secretaria Municipal de Saúde serão vacinados os portadores de doenças autoimunes e colagenose do Hospital Álvaro Alvim, com idade entre 50 e 59 anos que além dos documentos pessoais devem apresentar o cartão de consulta do ambulatório.



Pacientes oncológicos com idade entre 50 e 59 anos que não estejam em quimioterapia ou radioterapia também serão vacinados. O local é a antiga AABB (Fundação Municipal de Esportes) e no drive thru do Boulevard Shopping. Para receber a vacina, estes pacientes devem apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e o cartão das Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).



Já as pessoas com Anemia Falciforme e hemoglobinopatias, a vacina será aplicada no Instituto Federal Fluminense (IFF) de Guarus. Para esses dois grupos a idade mínima é de 18 anos. No local haverá uma listagem com os nomes dos pacientes que devem apresentar apenas documento com foto, CPF e comprovante de residência.



O portador de síndrome de down com idade acima de 18 anos deve comparecer em qualquer um dos postos de vacinação com documento com foto, CPF e comprovante de residência que será imunizado.



Para as pessoas com comorbidades atendidas na rede privada, com idade entre 50 e 59 anos será preciso apresentar o laudo, cujo modelo deve ser baixado no Portal da Prefeitura, preenchido e carimbado pelo médico, junto com os documentos pessoais e comprovante de residência em um dos postos de vacinação.



Retomada para Gestantes e Puérperas



Seguindo a orientação da Secretaria de estado de Saúde (SES), a vacinação das gestantes de alto risco e puérperas (até 45 dias após o parto) será retomada também nesta quarta-feira (19). Esse grupo será imunizado com a vacina CoronaVac no ambulatório do Hospital Plantadores de Cana (HPC) e o Centro de Referência e Tratamento à Mulher (CRTA), situado na Rua Gil de Góis, nº 126, Centro. Para receber a vacina deve comparecer a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. No caso das gestantes devem apresentar também o cartão pré-natal.