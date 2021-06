Consumidores terão a oportunidade de negociar débitos oriundos de faturas emitidas pela Águas do Paraíba que se encontram em aberto ou vencidas. - Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/06/2021 18:16 | Atualizado 14/06/2021 18:17

CAMPOS - Prosseguem até o dia 17 de junho as inscrições para um mutirão de renegociação de dívidas com a concessionária Águas do Paraíba. A ação é realizada por meio de uma parceria entre a concessionária e o Procon de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Os interessados deverão se inscrever no link de inscrição ( clique aqui ), que também está disponível no site do Procon (www.procon.campos.rj.gov.br)