Anúncio foi feito após reunião com Associação dos Permissionários do Shopping Popular Michel Haddad. Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/06/2021 18:31 | Atualizado 14/06/2021 18:32

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (PSD), anunciou, na manhã desta segunda-feira (14), a retomada das obras do Shopping Popular Michel Haddad, conhecido como camelódromo. A decisão vem atender a um pedido da Associação dos Permissionários do local. A reforma, iniciada no Governo Rosinha Garotinho, ficou parada por quatro anos, durante a última gestão. De acordo com o prefeito, a expectativa é de que as obras recomecem até o final deste mês de junho.

O novo Shopping Popular Michel Haddad será construído em uma área de, aproximadamente, 3.100 metros quadrados e terá modernas instalações. Todas as lojas vão ganhar letreiros de identificação padronizados, corredores amplos para melhor circulação, banheiros e fraldário.



“Este é um momento de muita alegria, poder junto com os permissionários anunciar a retomada dessa obra tão importante, que está há quatro anos abandonada, parada, e que vai dar vida ao Centro da cidade e aos trabalhadores que, no dia a dia, buscam o seu ganha pão. No dia 28 daremos início às obras para num prazo máximo de até maio do ano que vem, estarmos inaugurando essa obra tão esperada”, relata Wladimir Garotinho.



O presidente da Associação dos Permissionários do Shopping Popular Michel Haddad, Paulo Renato Pedrosa, considerou a reunião bastante produtiva. “Graças a Deus o Prefeito vai retomar as obras. Ele mesmo falou que estava incomodado com as obras paradas e vendo o nosso sofrimento com os alagamentos. Estamos bastante esperançosos e a reunião foi produtiva. Com a conclusão das obras, vai ser bom não só para nós, mas para todo o centro comercial próximo ao mercado e em todo o seu entorno. Ele prometeu e está cumprindo. Wladimir foi muito positivo e mostrou vontade de resolver”, acrescentou.



Também estiveram presentes na reunião, os vereadores Juninho Virgílio e Àlvaro Oliveira, além dos representantes da empresa Servem Engenharia, responsável pela obra, o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca), Afrânio dos Santos Júnior, e o gerente do camelódromo, Frederico dos Santos.