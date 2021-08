As vagas são para imunização entre sábado (28) e segunda-feira (30), em uma das seis Unidades Pré-Hospitalares (UPHs). - Foto: César Ferreira.

As vagas são para imunização entre sábado (28) e segunda-feira (30), em uma das seis Unidades Pré-Hospitalares (UPHs). Foto: César Ferreira.

Publicado 27/08/2021 16:05

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes liberou, nesta sexta-feira (27), mais 1.185 vagas para a repescagem noturna da vacinação contra a Covid-19. Devem fazer o agendamento online as pessoas com 18 anos ou mais, que por algum motivo ainda não foram vacinadas. As vagas são para imunização entre sábado (28) e segunda-feira (30), em uma das seis Unidades Pré-Hospitalares (UPHs), das 18h às 22h.



Com o agendamento será possível a imunização de 395 pessoas por dia somando o atendimento de todas as UPHs. A pessoa que fizer o agendamento online e não comparecer terá o CPF bloqueado no sistema, segundo a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde.



Para fazer o agendamento, o usuário deve acessar no endereço eletrônico ou acessar no Portal Oficial da Prefeitura, na aba agendamento. Para fazer o agendamento, o usuário terá que informar número do CPF, telefone, data de nascimento, e que vai tomar primeira dose. Feito isso, deve clicar em “verificar a disponibilidade”.



Em seguida irá escolher a unidade de vacinação, informar o nome completo e o nome da mãe, escolher horário e data. Para finalizar o agendamento é preciso clicar em “confirmar” e o usuário visualizará a mensagem, “Agendamento confirmado com sucesso”.



Para tomar a 1ª dose, o munícipe deve apresentar a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o comprovante de agendamento.



LOCAIS DE VACINAÇÃO:



UPH de Farol de São Thomé

UPH de Ururaí

UPH Saldanha Marinho

UPH Guarus

UPH Travessão

UPH Santo Eduardo